Syv personer er anholdt efter masseskyderi i Stockholm

Politiet i Stockholm har anholdt syv personer, som mistænkes for at have taget del i et skyderi sent onsdag aften i den sydlige del af den svenske hovedstad.

Mindst tre personer kom så alvorligt til skade i forbindelse med skyderiet, at de i ambulancer blev bragt til et hospital.

Politiet modtog kort efter klokken 23 alarmopkald fra borgere, der havde hørt skud blive affyret i området Bagarmossen.

Da patruljer ankom til stedet, fandt de to personer, som var ramt af skud i benene. Desuden fandt politiet en tredje person, som var blevet mishandlet, oplyser Per Fahlström, der er pressetalsmand ved politiet i Stockholm.

Politiet kan torsdag morgen ikke sige noget om de tre personers tilstand. Der er heller ingen oplysninger om de syv, der er tilbageholdt.

Et større antal personer var ifølge politiet indblandet i skyderiet, og der er meldinger om, at de involverede jagtede hinanden i området, samtidig med at de affyrede skud.

- Jeg har ingen informationer om, hvor mange personer, der var indblandet, men det lader til, at der har været en form for slagsmål, siger Per Fahlström.