Syv meldes dræbt efter orkanen Dorians hærgen i Bahamas

Mindst syv mennesker er omkommet i østaten Bahamas, hvor Dorian søndag og mandag passerede gennem som en kategori 5-orkan og forårsagede massive oversvømmelser.

Dødsfaldene omfatter to mennesker, som tidligere blev meldt kvæstet og bragt til øen New Providence.

Dødstallet ventes at stige yderligere, da katastrofens omfang endnu er kendt.

Det oplyser Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, tirsdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere lød dødstallet på fem.

Hubert Minnis fortæller, at han har fløjet over Abaco-øerne for at besigtige skaderne. Her så han mennesker, der viftede med gule lagener og skjorter for at tilkalde sig hjælp.

Ifølge premierministeren har 60 procent af alle husene i Marsh Harbour taget skade, og mindst et lokalsamfund er jævnet med jorden.

Redningsarbejdere har svært ved at nå frem til de ramte områder på grund af de store vandmasser.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mandag sagde premierministeren, at Bahamas befinder sig "midt i en historisk tragedie", og han kaldte ødelæggelserne "uden fortilfælde og omfattende".

Over 13.000 huse frygtes at være ødelagt eller beskadiget, viser tal fra Internationalt Røde Kors.

Overalt i Bahamas er der oversvømmede gader, efter orkanen har hængt over øgruppen i to døgn.

Dorian gik natten til mandag i land på den nordlige del af Bahamas, der ligger ud for Florida. På daværende tidspunkt blev der målt vindstyrker op til 295 kilometer i timen.

Dermed var det den kraftigste atlanterhavsorkan, der nogensinde er gået i land i den caribiske økæde.

Tirsdag aften lokal tid befinder Dorian sig tæt på USA's østkyst. Den har imidlertid tabt pusten og er blevet nedjusteret til en kategori 2-orkan.

Ifølge USA's Nationale Orkancenter (NHC) i Miami er orkanen 110 kilometer øst for Cape Canaveral i delstaten Florida, og der bliver målt vindhastigheder på op til 175 kilometer i timen.

Orkanen bevæger sig ifølge NHC mod nordvest og vokser i størrelse, mens der på øen Grand Bahama fortsat er kraftig vind og livstruende storme.

I USA er der iværksat masseevakueringer i udsatte kystområder.