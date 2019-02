Syriske kurdere tager kontrol over IS-enklave i øst

IS-militante skal have overgivet sig i den sidste enklave i Syrien, siger observatørgruppe lørdag.

Det er angiveligt lykkedes Syriens Demokratiske Styrker (SDF) at få kontrol over den sidste IS-enklave i den østlige del af Syrien.

Det oplyser Menneskeretsgruppen Syriens Observatorium for Menneskerettigheder ifølge Reuters lørdag.

En hærfører oplyser over for nyhedsbureauet, at de USA-støttede kurdiske tropper har stormet Islamisk Stats styrker i et mindre område i den østlige del.

Om meget kort tid vil de syriske kurdere fejre en militærsejr over Islamisk Stat i området, lyder det videre fra hærføreren.

Ifølge observatørgruppen har de sidste hundrede militante fra Islamisk Stat i løbet af de seneste dage overgivet sig til SDF.

Der er dog stadig en mulighed for, at nogle af IS-styrkerne gemmer sig i tunneler under jorden.

Med hjælp fra USA-ledede styrker har de syriske kurdere i SDF formået at svække Islamisk Stat nær grænsen til Irak.

I september indledte SDF offensiven i området. Det har ført til, at hundredvis af krigere på begge sider har mistet livet.

Islamisk Stat har hidtil fortsat kontrollerede et mindre område vest for floden Eufrat. Her har Syriens regering og dens allierede ellers haft kontrol.

I december meddelte den amerikanske præsident, Donald Trump, at han ville trække de amerikanske styrker ud af Syrien. Ifølge præsidenten er Islamisk Stat stort set nedkæmpet i landet.

På et pressemøde fredag eftermiddag sagde præsidenten, at han inden for 24 timer ville komme med en udmelding om Syrien og Islamisk Stat.