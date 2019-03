Den amerikanskstøttede militsstyrke Syriens Demokratiske Styrker (SDF) siger, at den har taget 157 overvejende udenlandske jihadister til fange ved IS-enklave i det østlige Syrien.

- Vores enheder har overvåget en gruppe terrorister, sporet dem og taget 157 militært veludrustede terrorister til fange, hedder det i en erklæring fra SDF.

De er taget til fange ved Islamisk Stats (IS) Baghouz-enklave, der ligger mellem floden Eufrat og nogle højdedrag på grænsen til Iraks grænse.

Området er det sidste, som har været under IS' kontrol i Syrien.

Gruppen vandt i 2014 kontrol over en tredjedel af Syrien og Iran, men blev gradvist nedkæmpet, da gruppens grusomheder og angreb trak lokale grupper og udenlandske magter mere og mere ind i konflikten.

- De fleste af de pågrebne jihadister er udlændinge, siger Mustafa Bali, som leder SDF's mediekontor, på Twitter.

SDF siger, at det er tæt på at helt at indtage området efter en langvarig belejring af jihadisternes lejre i Baghouz. Men der er stadig kampe i området.

- Dette er ikke ligefrem en erklæring om sejr, men om betydelige fremskridt i kampe mod Daesh (Islamisk Stat, red.), siger Mustafa Bali.

Han siger, at han venter, at de sidste kampe vil slutte "meget snart".

I alt er hundredvis af sårede militante fra IS blevet taget til fange, og de er blevet transporteret fra Baghouz til Hasaka-provinsen i det nordøstlige Syrien.

I de seneste to måneder er over 60.000 mennesker strømmet ud fra enklaven. Næsten halvdelen af dem var tilhængere af IS - 5000 af dem krigere.

Den otte år lange krig i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet, deriblandt 112.000 civile. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Blandt de dræbte er over 21.000 børn og 13.000 kvinder.