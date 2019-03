Militsen Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der er ført an af kurdiske styrker, oplyser lørdag morgen, at Islamisk Stats (IS) "såkaldte kalifat" er elimineret.

Militsens styrker har de seneste dage kæmpet med krigere fra IS i byen Baghouz, der beskrives som IS's sidste bastion.

Ifølge talsmand for SDF i det nordlige Syrien Mustafa Bali er de kampe endeligt vundet.

- SDF kan erklære en total elimination af det såkaldte kalifat og 100 procent territorial sejr over ISIL (anden betegnelse for IS, red.), skriver han på Twitter.

- På denne unikke dag mindes vi de tusinde martyrer, hvis offer gjorde sejren mulig.

Siden starten af marts har styrker fra SDF omringet IS-krigere i byen Baghouz.

For to dage siden erklærede USA's præsident, Donald Trump, at Islamisk Stat var 100 procent slået. Til trods for præsidentens melding var der fortsat meldinger om kampe i byen.

I den forbindelse vurderede senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier Lars Cramer-Larsen, at det vil være en "fatal fejlslutning" at tro, at IS er slået, fordi det ikke længere kontrollerer noget landområde.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters uddyber Mustafa Bali, at SDF nu vil finde og nedkæmpe rester af Islamisk Stat, hvor end dens krigere bevæger sig rundt.

- Vi fornyer vores løfte om at fortsætte krigen og jagte deres rester indtil komplet elimination er opnået, siger han ifølge Reuters.

Med tabet af kontrollen over Baghouz har Islamisk Stat mistet den sidste rest af, hvad der i 2014 blev udråbt som en egentlig stat - et såkaldt kalifat - med territorium i Syrien og Irak.

Ifølge Reuters er der fortsat IS-krigere, der befinder sig i Syriens øde ørken. Andre gemmer sig som civile i irakiske byer.

Det er USA's opfattelse, at lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, befinder sig et sted i Irak, skriver nyhedsbureauet.