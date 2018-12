Syriens hær rykker ind i nordsyrisk by på opfordring fra YPG

Syriens hær er rykket ind i den nordsyriske by Manbij for første gang i seks år, oplyser regeringstalsmand.

Den syriske hær er fredag formiddag rykket ind i den strategisk vigtige nordsyriske by Manbij. Det oplyser hæren i en udtalelse.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det første gang i seks år, at Syriens hær indtager Manbij.

Hærens ankomst kommer, kort tid efter at den kurdiske YPG-styrke fredag bad om hjælp hos præsident Bashar al-Assads syriske regering.

YPG anmodede således regeringens styrker om at tage kontrol over den nordsyriske by Manbij for at beskytte byen mod angreb fra Tyrkiet.

Og kort tid efter rykkede regeringsstyrkerne altså ind i byen. I en udtalelse fremgår det, at hæren "garanterer fuld sikkerhed til alle syriske borgere og andre tilstedeværende" i Manbij.

Hæren har også hejst det syriske flag i byen.

Udviklingen i Manbij vidner om nye tider i det nordøstlige Syrien.

Her har Tyrkiet, der anser YPG for at være en terroristgruppe, varslet en snarlig stor militæroffensiv.

23. december sendte Tyrkiet forstærkninger til frontlinjen ved byen Manbij.

Omkring 50 køretøjer krydsede grænsen fra Tyrkiet til Syrien med mandskab om bord, oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har også gjort det klart, at han er fast besluttet på at tvinge kurdiske krigere væk fra det nordøstlige Syrien - ikke langt fra grænsen til Tyrkiet.

Samtidig har USA's præsident, Donald Trump, overraskende valgt at trække amerikanske styrker ud af Syrien.

USA har tidligere været en vigtig støtte for Syriens Demokratiske Styrker (SDF) og YPG. Både i bekæmpelsen af den militante gruppe Islamisk Stat og som beskyttelse mod Tyrkiet.

USA's farvel til Syrien har derfor efterladt kurderne i det nordlige Syrien i en yderst vanskelig og udsat situation.

Rusland har fredag formiddag allerede rost den seneste udvikling i Manbij.

- Det her vil selvfølgelig hjælpe med at få stabiliseret situationen.

- Det er uden tvivl en positiv udvikling, at regeringsstyrkerne kommer til at sidde på et større område, siger det russiske præsidentkontors talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Rusland er en af den syriske præsident Bashar al-Assads allierede.