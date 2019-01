Israelske kampfly har angrebet en lagerbygning ved den internationale lufthavn i Syriens hovedstad, Damaskus.

Det formodede missilangreb fandt sted sent fredag aften. Der er ikke nogen dræbte, men der er sket materiel skade.

Det oplyser en unavngiven embedsmand fra det syriske militær til syriske statsmedier.

Ifølge embedsmanden affyrede israelske fly fra syd adskillige missiler mod områder nær Damaskus omkring klokken 23.15 lokal tid.

Han fortæller videre, at enheder fra det syriske luftforsvar skød de fleste af missilerne ned.

Hizbollah-bevægelsens tv-station Al-Manar rapporterer, at angrebet var mere omfattende end normalt. Således var det målrettet områder fra den østlige Damaskus-forstad Dmeir over Kiswa i syd til landsbyen Dimas i vest nær grænsen til Libanon.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder - en britiskbaseret overvågningsgruppe - oplyser, at luftangrebet var rettet mod et område i nærheden af den internationale lufthavn i Damaskus. Andre missiler ramte området omkring Kiswa.

I Kiswa ligger der flere opbevaringsfaciliteter. De bruges af Hizbollah og iranske styrker, som støtter den syriske regering.

Der var umiddelbart ingen reaktion fra Israel, som meget sjældent kommenterer sådanne angreb.

Det antages bredt, at Israel står bag flere luftangreb i Syrien rettet mod Hizbollah og iranske styrker.

Fredagens angreb er det første luftangreb i Damaskus-området i år. Sidst, israelske krigsfly angreb området, var første juledag.

Her affyrede israelske fly over Libanon missiler mod områder nær Damaskus. De ramte blandt andet et våbendepot og sårede tre soldater.

Fredag eftermiddag hørtes israelske droner og krigsfly over Libanon.

Rusland annoncerede i oktober, at landet havde leveret luftforsvarssystemet S-300 til Syrien.