Sydkoreas tidligere præsident Lee får 15 års fængsel

Lee Myung-Bak er dømt for at have taget imod store millionbeløb fra virksomheder - deriblandt Samsung.

Sydkoreas tidligere præsident Lee Myung-Bak er blevet idømt 15 års fængsel for korruption ved en domstol i landets hovedstad, Seoul. Han skal samtidig tilbagebetale 13 milliarder won (omkring 71,5 millioner kroner).

Lee Myung-Bak er dømt for at have taget imod store millionbeløb fra forskellige virksomheder - deriblandt elektronikgiganten Samsung.

Han nægter sig skyldig og siger, at anklagerne mod ham er politisk motiverede.

Den 76-årige Lee var præsident i årene 2008-2013.

Han er den fjerde tidligere sydkoreanske præsident, som er blevet idømt fængselsstraf.

- Når alt tages i betragtning, så er en hård straf uundgåelig i denne sag, sagde dommeren ved domsafsigelsen, som blev transmitteret direkte i tv.

Lee Myung-bak har været gennem langvarige afhøringer under sagen, hvor der ikke mindst har været fokus på Samsung, der købte sig til en benådning fra præsidenten i 2009. Dengang var Samsungs formand Lee Kun-hee blevet dømt for skattesvindel og havde fået en betinget fængselsdom.

Både Lee og Samsung afviser disse anklager.

Lee er også blevet dømt for at have taget imod flere millioner dollar fra en tidligere bankdirektør i en statsstøttet bank. Han skal have hjulet den pågældende med at blive bankens leder.

I august idømte Sydkoreas højesteret den tidligere præsident Park Geun-hye 25 års fængsel i en sag om korruption og magtmisbrug. Dommen var en forlængelse af en straf fra april med et år.

Park blev blandt andet dømt for at have hjulpet med at presse penge ud af firmaer til en fond, som hendes veninde Choi Soon-sil kontrollerede. Blandt de afpressede firmaer var elektronikgiganten Samsung.