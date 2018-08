Sydkorea sender ekspræsident 25 år i fængsel for korruption

Sydkoreas højesteret skærper bestikkelsesdømte Park Geun-hyes dom fra april på 24 års fængsel med et år.

Sydkoreas højesteret har fredag idømt den tidligere præsident Park Geun-hye 25 års fængsel i en omfattende sag om korruption og magtmisbrug.

Det skriver nyhedsbureauet Yonhap ifølge Reuters.

Dermed har højesteret skærpet hendes straf fra april med et år. Den 6. april blev Park Geun-hye således idømt 24 års fængsel for blandt andet magtmisbrug, bestikkelse og afpresning.

Anklagemyndigheden appellerede denne afgørelse og søgte om en hårdere straf.

I juli blev Park Geun-hye idømt yderligere otte års fængsel for ulovligt at have taget imod penge fra landets efterretningstjeneste.

Ekspræsidenten har siddet fængslet i over et år.

Hun har hele tiden fastholdt, at hun er et uskyldigt offer for politisk hævn. Hun har ikke deltaget i retsmøder siden oktober sidste år.

Den 66-årige Park Geun-hye blev i marts 2017 afsat som præsident af Sydkoreas forfatningsdomstol som følge af sin rolle i en skandale, der sendte rystelser gennem toppen af landets erhvervsliv og politiske elite.

Sagen har også tråde til Danmark og en ung sydkoreansk dressurrytter, som 1. januar 2017 blev anholdt af politiet i Nordjylland. Hun er siden blevet udleveret til Sydkorea.

Den unge kvinde er datter af Choi Soon-sil, der gennem årtier har været en af ekspræsident Parks nærmeste veninder og indtager en hovedrolle i den omfattende skandale.

Choi Soon-sil blev i februar i år dømt til 20 års fængsel ved en domstol i Seoul.

Choi blev fundet skyldig i sammen med ekspræsident Park at have presset millioner ud af kæmpevirksomheder som Samsung og Hyundai, skriver nyhedsbureauet AP.