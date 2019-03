Sydkorea og USA indstiller fælles militærøvelser

Sydkorea og USA har besluttet at stoppe to af deres største fælles militærøvelser dette forår.

Det oplyser Pentagon ifølge Bloomberg News natten til søndag dansk tid.

- Beslutningen afspejler vores ønske om at mindske spændingerne (med Nordkorea, red.) og for at understøtte vores diplomatiske forsøg på at opnå en fuldstændig atomafrustning på Den Koreanske Halvø, skriver USA's forsvarsministerium i en erklæring.

Sydkoreas forsvarsminister, Jeong Kyeong-doo, bekræfter beslutningen, som han har taget sammen med Patrick Shanahan, der er USA's fungerende forsvarsminister.

Nordkorea har endnu ikke kommenteret den fælles beslutning.

Meddelelsen kommer, efter at et møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un, torsdag endte uden en aftale om sidstnævntes atomprogram.

På en efterfølgende pressekonference fremhævede Trump de store beløb USA bruger øvelserne med Sydkorea.

- Jeg sagde til generalerne, at ja, det er sjovt at holde øvelse og det er rart og de spiller krigsspil. Og jeg siger ikke, at det ikke er nødvendigt, for det er det på en måde, men på andre måder er det ikke. Og det er meget, meget dyrt, sagde præsidenten.

De aflyste militærøvelser kendes som Foal Eagle og Key Resolve.

I de seneste år har op mod 200.000 sydkoreanske soldater og 30.000 amerikanske soldater deltaget i øvelserne. USA har omkring 28.500 soldater i Sydkorea.

Fredag sagde anonyme kilder i det amerikanske militær, at øvelserne ville blive indstillet.

Sidste år suspenderede Trump øvelserne. Det skete med henvisning til de enorme omkostninger og for at dæmpe spændingerne mellem USA og Nordkorea.

Den fælles fremvisning af militær slagkraft og det store antal deltagende soldater fra USA og Sydkorea er af Nordkorea blevet set som stærkt provokerende.

Styret i Pyongyang har beskrevet dem som en forprøve på en invasion og reageret ved at holde sine egne og dyre militærøvelser.