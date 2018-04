Sydkorea: Kim Jong-un har droppet ultimativt krav til USA

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har droppet et hidtil ultimativt krav i forhold til at indgå aftaler med Sydkorea og USA.

Kim Jong-un vil ikke forlange tilbagetrækning af USA's militærstyrker fra Sydkorea som del af en eventuel aftale om atomafrustning.

Det oplyser Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, forud for næste uges topmøde med Kim Jong-un, skriver Washington Post.

Regimet i Nordkorea har i flere år ellers stået fast på, at det har behov for atomvåben for at kunne beskytte sig mod USA's "fjendtlige politik".

Desuden har Nordkorea insisteret på, at enhver aftale om nedrustning skal ledsages af garantier for landets sikkerhed.

Og de garantier indebærer en fuldstændig tilbagetrækning af amerikanske soldater fra Sydkorea, har styret i Pyongyang sagt igen og igen.

Men Moon Jae-in, som næste fredag skal mødes med Kim Jong-un i den demilitariserede zone mellem de to lande, siger, at Nordkorea har signaleret et markant holdningsskift.

Udtalelsen faldt torsdag i præsidentens bolig, Det Blå Hus, hvor topchefer for 48 medier var inviteret til en orientering om næste uges topmøde.

- Nordkorea udtrykker dets hensigt om en fuldstændig atomafrustning. Og det fremsætter ikke krav, som USA ikke kan acceptere. Eksempelvis en tilbagetrækning af amerikanske styrker i Korea, sagde præsidenten ifølge en af Sydkoreas største aviser, som havde en repræsentant til frokostmødet.

USA har 28.000 soldater udstationeret i Sydkorea. Dertil kommer amerikanske støttetropper i Japan og på Guam, skriver Washington Post.

Hvert forår og efterår holder Sydkorea og USA fælles militærøvelser for at forberede sig på forskellige scenarier på den koreanske halvø.