Sydafrikas præsident lover at få landet på rette køl

Foran tusindvis af sydafrikanere klædt i gult og grønt på et fodboldstadion i den sydafrikanske storby Durban markerede landets præsident, Cyril Ramaphosa, lørdag starten på valgkampen i landet.

Først præsenterede præsidenten fokuspunkterne i partiet ANC's partiprogram. Herefter lovede han øget vækst, mindre arbejdsløshed og udvikling i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

ANC har stået i spidsen for Sydafrika, siden apartheidstyret blev ophævet i 1990'erne, og alle borgere frit kunne stemme uanset hudfarve ved det første frie valg i 1994.

Under styret, der varede fra 1948, blev racer adskilt, og den sorte del af befolkningen blev undertrykt. Det var tilladt at diskriminere ansatte i forhold til løn, adfærd og arbejdsforhold, og kærlighedsforhold mellem sorte og hvide var forbudt.

Den forrige præsident, Jacob Zuma, gik af i februar sidste år efter ni år som præsident. Det skete efter anklager om bedrageri og korruption.

- Vi må erkende, at der er sket fejl. Efter en periode med tvivl og usikkerhed er tiden nu kommet til håb og genoprettelse, sagde Cyril Ramaphosa til de fremmødte med henvisning til Zuma.

- Valget i 2019 giver os en mulighed for at genoprette demokratiske institutioner og få landet i den rigtige retning, tilføjede præsidenten.

66-årige Ramaphosa lovede at arbejde for at mindske uligheden i befolkningen, hvor raceforskelle fortsat er store.

Den rekordhøje arbejdsløshed i landet er på nuværende tidspunkt på over 27 procent. Præsidenten sagde i sin tale, at han vil gøre det lettere for sorte at købe ejendomme og få flere mennesker i arbejde.

Ved forrige nationalvalg i 2014 fik ANC 62 procent af stemmerne. Oppositionspartiet Demokratisk Alliance (DA) endte på 22 procent, mens det radikale parti Økonomiske Frihedskæmpere (EFF) fik seks procent af stemmerne.

Ifølge den seneste måling fra Ipsos har ANC opbakning fra 61 procent af befolkningen.

Det er endnu ikke planlagt, hvornår i maj valget skal afholdes.