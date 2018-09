Sveriges valgdrama går ind i ny fase - Löfven på vej ud

Sveriges statsminister synes at blive tvunget ud, men der hersker usikkerhed om Sverigedemokraternas ageren.

I Sverige går bestræbelserne på at få en ny regering ind i en ny fase mandag, når Riksdagen samles.

Meget tyder på, at statsminister Stefan Löfvens dage som politisk leder kan være talte.

Det første, der skal ske ved samlingen i Riksdagen, er en afstemning om en ny talman eller formand for Riksdagen.

Det sker klokken 11 mandag. Men en del af spændingen blev allerede udløst i weekenden, da Sverigedemokraterna oplyste, at de vil stemme på Moderaternas Andreas Norlén som ny talman.

Det har afgørende betydning, hvem der vælges som talman, da denne person har ansvaret for finde en ny statsminister.

- Vi mener, at Moderaterna er det parti, som i den nuværende parlamentariske situation har forudsætningerne for at lede en regering, sagde SD's leder, Jimmie Åkesson, i en pressemeddelelse lørdag.

- Norlén kan vælges med vor aktive støtte, understregede han.

De borgerlige partier i Alliansen og Sverigedemokraterna (SD) vil formentligt gøre alvor af deres trusler om i fællesskab at afsætte Socialdemokraternas Stefan Löfven ved en separat statsministerafstemning.

Denne afstemning skal finde sted inden for de kommende to uger og kan komme allerede tirsdag.

Hvis Löfven skal blive siddende, er det en forudsætning, at færre end 175 af Riksdagens 349 medlemmer stemmer imod ham.

Alliancen og SD har til sammen 205 repræsentanter - altså mere end nok til at fælde den siddende statsminister.

- Men det er usikkert, hvordan SD vil agere i afstemningen, siger professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

Dermed er det også usikkert, hvilken regering Sverige vil få efter det kaotiske resultat af valget den 9. september.

- Det står fast, at vælgerne ikke er blevet klogere på den politiske situation i de seneste to uger, pointerer Hinnfors.

Han fremhæver, at SD's retorik har været hård både før og efter valget, og at partiet har gjort det meget klart, at det ønsker indflydelse på en regering i vigtige spørgsmål.

- Dette burde have fået Alliansen og Socialdemokraterna til at nærme sig hinanden, siger Hinnfors.

Han understreger, at situationen er og forbliver ekstremt vanskelig for de syv etablerede partier, hvoraf flere synes tvungne til at gå imod deres egne valgløfter.