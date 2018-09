Sverigedemokraternas manglende byrødder vender valg på hovedet

I en håndfuld svenske kommuner vil byrådspladser til Sverigedemokraterna ikke blive talt med i ligningen, når der skal findes nye flertal og borgmestre.

Det skyldes, at højrefløjspartiet i 21 kommuner ved søndagens valg har fået flere sæder, end man havde kandidater.

Og nu bekræfter de svenske valgmyndigheder over for Ritzau, at sæderne forbliver tomme og ikke tæller med i mandatberegningen i de fire år, valgperioden varer.

- Når et sæde bliver tomt, det vil sige, når et parti får flere mandater, end der var kandidater, kommer det ikke til at blive udfyldt af andre personer i valgperioden, siger Lars Lisinski, sekretær i den svenske Valgmyndigheten:

- Det går ikke, at man efterfølgende fylder en kandidat på mandatet.

I en række kommuner får det direkte indflydelse på, hvilken fløj der kan overtage borgmesterkontoret.

I de 21 kommuner mangler Sverigedemokraterna kandidater til intet mindre end 28 sæder.

Værst står det til i Malung-Sälens kommunalbestyrelse.

Her fik partiet syv mandater, men havde bare fire navne på stemmesedlen. Dermed står tre sæder tomme. De udgår altså af det politiske spil om magten.

Helt konkret betyder det, at Socialdemokraterna i kommunen stensikkert beholder magten. Lignende situation gælder i for eksempel Boxholm, Hallstahammar, Gagnef og Nora kommuner.

Gennemgangen af Sverigedemokraternas resultater er foretaget af det politiske medie Expo.

Tomme sæder er dog ikke en helt ny fortælling i svensk lokalpolitik, skriver SVT.

Efter forrige kommunalvalg i 2014 stod 87 sæder tomme. Igen var det Sverigedemokraterna, der manglede lokale kandidater til 80 af dem.

Det kan skyldes, at Sverigedemokraternas fremgang i 2014 på både nationalt og lokalt niveau var overraskende. Ifølge målingerne var en markant fremgang til partiet i 2018 dog forventet.