Sverigedemokrat fyret - delte opslag på Facebook om Palme-drab

SD-politiker siger, at billede var ment som en spøg, men den lokale partiledelse ser på sagen med andre øjne.

En politiker fra Sverigedemokraterna i en kommune i Värmland har mistet sin politiske post, efter at han på Facebook delte et foto med teksten "Christer Pettersson, hvor er du nu, hvor Sverige har brug for dig?"

Det rapporterer den regionale tv-station SVT Värmland.

Billedet er blevet delt, efter at socialdemokraten Stefan Löfven (S) blev valgt som ny statsminister i Riksdagen.

SD-politikeren siger til SVT i weekenden, at billedet var ment som en spøg, men den lokale partiledelse ser på sagen med andre øjne.

I en pressemeddelelse skriver Runar Filper fra SD's partiledelse i regionen, at han har haft samtaler med den pågældende SD-politiker, og at der er enighed om, at denne må trække sig fra alle sine politiske poster øjeblikkeligt.

- Han har taget konsekvenserne af sin upassende og uigennemtænkte Facebook-deling, og han forlader politik med øjeblikkelig virkning, siger Filper i en pressemeddelelse.

Christer Pettersson blev i 1989 dømt ved byretten i Stockholm for drabet på den socialdemokratiske statsminister Olof Palme, men blev senere samme år sat på fri fod, da sagen kom for Svea hovrätt (landsretten), og han blev frikendt.

I 19 af Skånes 33 kommuner fik det indvandringskritiske Sverigedemokraterna flest stemmer ved valget i september.