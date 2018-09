Sverige-kendere: Borgerlige vil ikke lade Löfven blive

Selv om den rødgrønne blok får et mandat mere end de borgerlige, vurderer ekspert, at Alliansen får magten.

Efter søndagens valg til Riksdagen i Sverige kan det være svært at gennemskue, hvem der er vindere, og hvem der er tabere.

Den rødgrønne blok, der består af regeringspartierne Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Vänsterpartiet, står til at få 144 mandater.

Imens står de borgerlige partier, der er samlet i blokken Alliansen med Moderaterna i spidsen, til 143 mandater.

Det indvandringskritiske og EU-skeptiske parti Sverigedemokraterna, der ikke er en del af blokkene, ser ud til at sikre sig 62 mandater - 13 flere end i 2014.

Ifølge Sverige-kender Joakim Jakobsen, der er journalist ved Weekendavisen, vil Moderaternas leder, Ulf Kristersson, formentlig kunne vippe socialdemokratiske Stefan Löfven af pinden som statsminister.

Det er, selv om Alliansen står til at blive et mandat mindre end den rødgrønne blok.

Alliansen har tidligere afvist at forhandle med Sverigedemokraterna. Alligevel finder Joakim Jakobsen denne mulighed mest sandsynlig.

- Kan de borgerlige holde til, at man siger, at man ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterna og derfor vil overlade magten til Socialdemokraterne? Det er svært at se, at de kan bære det, siger Sverige-kenderen.

Moderaterna vil kunne få støtte fra Sverigedemokraterna og dermed ende i regering, lyder det.

- De rødgrønne kan få et flertal imod sig. De fire borgerlige partier og Sverigedemokraterna vil formentlig stemme imod den rød-grønne regering, siger han.

I en tale søndag aften erklærede Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, at Stefan Löfven skal gå af som statsminister.

Samtidig har partiet altså tidligere meddelt, at det ikke vil forhandle med Sverigedemokraterna.

Drude Dahlerup, der er professor i Statskundskab ved Stockholms Universitet, forudser, at Moderaterna vil få støtte fra Sverigedemokraterna, selv om de ikke vil forhandle om regeringsmagten.

- Der er et borgerligt flertal, som vil komme til at vælte Löfven, når Riksdagen samles. Men hvad der så sker, er helt uafklaret, siger Drude Dahlerup.

Der vil dog opstå et problem, når der skal forhandles en finanslov, og Sverigedemokraterna vil kræve indflydelse, vurderer Drude Dahlerup.

- Moderaterne har sagt, at de ikke vil være afhængige af Sverigedemokraterna, men det vil de i det scenarium blive, siger hun.

Det endelige valgresultatet ventes først klar senere på ugen, og enkelte mandater kan derfor stadig rykke sig. Blandt andet mangler stemmerne fra udlandssvenskere at blive talt op, og de har tidligere rykket på mandatfordelingen.