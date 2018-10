Svenskernes ønskeregering går på tværs af blokkene

Blandt de svenske vælgere er det knap 20 procent, der ønsker en blokoverskridende koalitionsregering bestående af Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet, viser en måling i Aftonbladet.

Den konstellation, som har en stigende opbakning blandt vælgerne, ville indebære, at den næste regering også ledes af den fungerende statsminister, Stefan Löfven fra Socialdemokraterna.

Knap en femtedel af vælgerne støtter altså en løsning, hvor fløjpartierne Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet er uden for indflydelse.

Konstellationen har dermed marginalt større opbakning hos vælgerne end en regering bestående af de fire borgerlige partier i Alliansen.

Ulf Kristersson, der leder det konservative parti Moderaterna, forsøger at få dannet en sådan regering, hvor han selv har statsministerposten.

Men den koalition, som Kristersson ønsker, ligger kun som nummer to på vælgernes ønskeliste ifølge Aftonbladets måling over de mest populære samlingsregeringer.

Omkring 18 procent af den svenske befolkning mener, at Alliansen med de fire borgerlige partier er den bedste regering. Det er mindre end halvdelen af dem, som stemte på et af de fire borgerlige partier.

Højest på vælgernes ønskeliste ligger et alternativ, som for øjeblikket dog er politisk udelukket.

Det er en regering, hvor Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD) går sammen, Hver femte vælger - 20 procent - ønsker den løsning, hvor SD's Jimmie Åkesson altså skulle indgå.

Men både Ulf Kristersson og Ebba Busch Thor (KD) har gjort det klart, at de ikke vil regere med passiv støtte fra Jimmie Åkessons parti.

Moderaternas leder afviser at samarbejde med Socialdemokraterna.

- Vi afgav et løfte op til valget: En stemme på et af de fire partier i Alliansen var en stemme på en ny regering og et nej til Stefan Löfven, har Ulf Kristersson sagt flere gange.

Stefan Löfven har understreget, at han gerne fortsætter som statsminister. Han opfordrer til, at de to blokke brydes op.