Mindst 70.000 flypassagerer ventes at blive ramt af de svenske SAS-piloters strejke fredag, skriver medie.

De svenske SAS-piloter strejker, efter at forhandlinger om løn og vagtplaner torsdag aften brød sammen i Stockholm.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse natten til fredag.

Strejken er allerede i gang, bekræfter Wilhelm Tersmeden, talsmand for pilotforeningens SAS-afdeling, til det svenske nyhedsbureau TT.

De svenske piloter kræver en lønstigning på 13 procent. Torsdag aften afviste de et tilbud om en lønstigning på 2,3 procent, skriver TT.

Mindst 70.000 rejsende fredag vurderes at blive ramt af strejken, skriver Sveriges Radio.

Deadlinen for at nå en aftale mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige blev nået ved midnat natten til fredag.

Klokken 03.00 natten til fredag er der stadig ikke kommet nyt fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen i København. Forhandlingerne ledes af forligsmand Jan Reckendorff.

SAS har aflyst 205 afgange i hele Skandinavien fredag indtil middag.

I Danmark bliver 33 afgange i Københavns Lufthavn Kastrup berørt samt en enkelt afgang fra Aalborg. Hverken Billund eller Aarhus bliver påvirket af aflyste afgange, skriver TV 2.

De aflyste afgange skyldes, at virksomheden vil forhindre, at passagerer og kabinepersonale strander, hvis flyene pludselig ikke kan flyve grundet en strejke blandt piloterne.

I Norge fortsætter mæglingen på overtid, bekræfter Riksmekleren (svarende til den danske forligsmand, red.) over midnat over for det norske nyhedsbureau NTB.

Det vides ikke, hvordan afstanden er mellem parterne i nogen af forhandlingerne i Norge eller Danmark, eller hvornår landene venter at kunne lande aftaler.

Det er ikke givet, at konflikt i et af landene betyder konflikt i alle tre lande.