Svensk politi efterforsker mulig eksplosion i Helsingborg

Natten til søndag har politiet i Sverige modtaget en anmeldelse om en mulig eksplosion i et boligområde.

Svensk politi efterforsker en mulig eksplosion i et boligområde i Helsingborg.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Politiet modtog en anmeldelse om en eksplosion klokken 02.37 i Gustavslund i Helsingborg natten til søndag.

- Vi fik en anmeldelse om, at der havde været et brag, siger Mia Lorén, der er teamleder i den svenske beredskabstjeneste SOS Alarm.

Beredskabet overlod hurtigt sagen til politiet, som beretter om en række mindre ødelæggelser i boligområdet.

- Noget er formentligt detoneret eller eksploderet der. Vi har afspærret området og kommer til at gennemføre tekniske undersøgelser af området ud på morgenen, siger talsmand for politiet Henrik Hagström.

Politiet har tidligt søndag morgen endnu ikke en mistænkt i sagen.

Sverige døjer med et stadigt stigende antal eksplosioner. I 2018 blev der anmeldt 162 eksplosioner i Sverige.

En opgørelse viser, at der i de første fem måneder af 2019 blev registreret 93 eksplosioner. Sammenlignet med de første fem måneder i 2018 var antallet 63. Den svenske avis Aftonbladet kalder antallet af eksplosioner for "rekordniveau".

Eksplosionerne, der ifølge politiet er forbundet med organiseret kriminalitet, foregår primært i Stockholm, Göteborg og Malmø.

Senest ramte en eksplosion rådhuset i Landskrona i Skåne i begyndelsen af august.

Mindre voldsomt går det for sig i Danmark, der i år har været ramt af ni eksplosioner.

De seneste to har ramt Skattestyrelsens bygning på Østerbro og en nærpolitistation på Nørrebro.

To svenske statsborgere mistænkes for at stå bag eksplosionen på Østerbro.

Den ene er varetægtsfængslet i Sverige. En svensk dommer har afgjort, at han skal udleveres til Danmark - det er endnu uvist hvornår.

Den anden sigtede i sagen er en 23-årig svensker, som fortsat er på fri fod og er internationalt efterlyst.