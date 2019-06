Svensk politi: Skudt mand på banegård havde ingen våben

En mand, der mandag formiddag blev skudt på hovedbanegården i Malmø, havde hverken håndvåben eller sprængstoffer på sig.

Det oplyser politiet i Malmø tirsdag formiddag på et pressemøde.

Ved pressemødet gør politiet status efter et voldsomt døgn, der bød på både skyderier og eksplosioner i den sydsvenske by.

Første hændelse skete på hovedbanegården i Malmø, Malmö C. Her blev en mand, der bar flere tasker, skudt efter at have opført sig truende.

- Den person, som blev skudt og kørt til hospitalet, er anholdt for grove trusler. Vi føler os sikre på, at vi ved, hvem manden er.

- Han er statsborger i et andet europæisk land, siger Andy Roberts fra Malmøs politi ifølge den svenske avis Sydsvenskan.

Ifølge SVT er manden italiensk statsborger.

- I taskerne er der ikke fundet nogen sprængstoffer og ingen våben. Der er kun personlige ejendele. Hans motiv ligger endnu ikke klart. Han er fortsat ikke samarbejdsvillig, lyder det fra Andy Roberts.

Ikke lang tid efter episoden ved Malmö C blev en mand i 20-årsalderen dræbt af skud i et boligområde i Malmø. To personer er anholdt i den sammenhæng. De anholdte er 23 og 29 år, oplyser politiet tirsdag ifølge SVT.

Også i Lorensborg-området var der mandag aften meldinger om skud.

Natten til tirsdag ramte to eksplosioner desuden forskellige steder i Malmø.

Først ved en opgang i bydelen Rosengård omkring klokken to og cirka en time senere uden for en lukket natklub i det centrale Malmø.

Politiet kan endnu ikke sige, hvad motivet til eksplosionerne er.

Ved tirsdagens pressemøde blev politiet blandt andet spurgt om, hvorvidt de seneste begivenheder er et tegn på stigende uro i Malmø.

- I 2019 har der været en kraftig nedgang i antallet af skyderier i Malmø. Håbet er, at det fortsætter, siger Erik Jansåker fra politiet ifølge Sydsvenskan.