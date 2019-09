Det svenske oppositionsparti Moderaterna foreslår, at de statsstyrede alkoholbutikker, Systembolaget, også holder åbent om søndagen.

Sådan lyder det fra Moderaternas partisekretær, Gunnar Strömmer.

- Jeg synes, at det er rimeligt, at folk selv bestemmer, hvornår på ugen man skal købe alkohol. Det er i bund og grund vores udgangspunkt, siger Gunnar Strömmer til Sveriges Radio.

Systembolaget blev grundlagt i 1955. Det har monopol på detailsalg af spiritus, vin, øl og andre drikke med mere end 3,5 procent alkohol.

I dag har Systembolaget åbent seks dage om ugen - om lørdagen til klokken tre om eftermiddagen, skriver Sveriges Radio.

Adspurgt om søndagsåbent i Systembolaget risikerer at føre til flere alkoholmisbrugere, svarer Moderaternas partisekretær:

- Det vil altid være en risiko, når det handler om salg af alkohol. Det er også derfor, vi har en regulering af salget.

- Men vi mener, at det at give friheden til selv at bestemme hvornår man handler - i dette tilfælde om søndagen - er det rigtige skridt at tage.

Moderaterna er Sveriges næststørste parti og største oppositionsparti.

Moderaternas ungdomsparti har længe foreslået helt at droppe Systembolaget. Det har dog ikke fået opbakning fra moderpartiet.

Hvis forslaget ender i den svenske Riksdag, vil det være første gang, at Riksdagen skal tage stilling til, om Systembolaget skal holde søndagsåbent.