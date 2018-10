Svensk kulturprofil idømmes to års fængsel for voldtægt

Teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der i Sverige er kendt som "kulturprofilen", er mandag i byretten i Stockholm blevet idømt to års fængsel for voldtægt.

Samtidig er instruktøren frikendt for en anden voldtægtsanklage.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Dommeren i sagen, Gudrun Antemar, oplyser, at der var enighed blandt domsmændene i sagen. Jean-Claude Arnault har nægtet alle anklager.

Sagerne mod Arnault har trukket tråde ind i Det Svenske Akademi, som uddeler Nobelprisen i litteratur. Prisen bliver derfor ikke uddelt i år.

Den vil i stedet blive uddelt sammen med næste års Nobelpris.

Sagen begyndte i november sidste år, da 18 kvinder anklagede Jean-Claude Arnault, som i svensk presse omtales som "kulturprofilen", for seksuelle krænkelser og overgreb.

To af anklagerne gik på voldtægt, og det er de to anklager, som byretten i Stockholm har taget stilling til.

Arnault er gift med digteren Katarina Frostenson, der var medlem af akademiet, da sagen kom frem.

Efter at anklagerne om seksuelle krænkelser kom til offentlighedens kendskab, afsløredes det, at akademiet har bidraget økonomisk til flere af Arnaults og Frostensons fælles projekter, eksempelvis en privat klub med navnet Forum.

Derudover er Arnault anklaget for at have begået nogle af sine overgreb på Det Svenske Akademis ejendom. Han skal desuden syv gange have lækket navnet på modtageren af Nobelprisen i litteratur til pressen.

Håndteringen af akademiets rolle i Arnaults overgreb skabte stor splittelse blandt medlemmerne, hvoraf flere trak sig.

Ifølge Akademiets bestemmelser kan der aldrig være mere end 18 medlemmer, men mindst 12 af dem skal være til stede for at træffe beslutninger.

Medlemmer udnævnes på livstid, men allerede før skandalen om Arnault havde to erklæret sig for passive medlemmer.

I kølvandet på håndteringen af anklagerne mod Arnault trak flere medlemmer sig i protest. Ud over Katarina Frostenson trak akademiets leder, Sara Danius, og tre andre medlemmer sig.

Ekstraordinært har fire medlemmer fået bevilget en ophævelse af deres udnævnelse til akademiet på livstid. På den måde kan fire nye medlemmer træde til, og akademiet kan igen nå det nødvendige antal aktive medlemmer.