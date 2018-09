For første gang i 82 år har Massachusetts oplevet et fatalt hajangreb, som vækker mindelser om "Dødens Gab".

En ung mand, der lørdag eftermiddag blev angrebet af en haj ud for Cape Cod i Massachusetts, er død. Det oplyser politiet i den amerikanske delstat.

Den 26-årige mand surfede sammen med en kammerat ved Newcomb Hollow Beach, da angrebet fandt sted.

Det oplyser en lokal fisker, som befandt sig inde på stranden.

- Jeg var personen på stranden, der skreg "haj, haj", siger øjenvidnet til lokale medier.

- Det var som taget ud af filmen "Jaws" (Dødens Gab, red.), tilføjer han.

Den berømte Steven Spielberg-film fra 1975 handler om en gigantisk hvid haj, der angriber strandgæster. Filmen blev optaget i Martha's Vineyard, der ligger nær det sted, hvor lørdagens angreb skete.

Det 26-årige offer blev bragt i land af redningsfolk og fragtet til et hospital, hvor han bukkede under for sine skader.

Stranden ved Cape Cod er blevet lukket i foreløbig 24 timer efter hændelsen.

Ifølge CNN er hajangrebet det første med dødelig udgang i mere end 80 år i Massachusetts på USA's østkyst. Senest en person omkom i området efter et møde med en haj var i 1936.

For adskillige år siden blev en mand bidt af en stor hvid haj ved Cape Cod, men han overlevede angrebet.