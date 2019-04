Sudans militær er på vej med en vigtig meddelelse

Militæret i Sudan vil inden længe komme med en "vigtig meddelelse".

Det oplyser sudansk stats-tv og -radio tidligt torsdag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Den sudanske hær vil komme med en vigtig meddelelse snart. Vent på det, lyder det på landets statslige tv-kanal.

Samtidig spiller den statslige radiokanal patriotisk musik, beretter Reuters.

Meldingen kommer efter måneders protester mod landets præsident, Omar al-Bashir.

Også torsdag morgen dansk tid er tusindvis af demonstranter samlet foran militærets hovedkvarter i Sudans hovedstad, Khartoum. Her demonstrerer de på sjette dag i træk. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Som reaktion på meldingen om den vigtig meddelelse, der er på vej, har arrangørerne af demonstrationerne opfordret alle borgere i Khartoum til at slutte sig til demonstrationen.

- Vi kalder på vores folk i Khartoum og omegn for omgående at få dem til området og ikke forlade det, før meddelelsen er leveret, lyder det fra arrangørerne.

Mange sudanere udtrykker vrede over, at Bashir har haft så dårligt et greb om økonomien. Det har ført til højere priser på fødevarer og mangel på brændstof og hård valuta.

Præsidenten indførte en landsdækkende undtagelsestilstand 22. februar for at kvæle protesterne. Men det har ikke været nok.

Mindst 32 mennesker er blevet dræbt siden protesterne begyndte 19. december sidste år som en reaktion mod regeringens beslutning om at øge priserne på brød.

Nødhjælpsgruppen Læger for Menneskerettigheder mener, at antallet af dræbt er oppe på 65.