Studerende meldt savnet i Nordkorea bekymrer premierminister

Australiens premierminister, Scott Morrison, er "meget bekymret", efter at en australsk studerende er meldt savnet i Nordkorea.

Det oplyser Morrison ifølge flere nyhedsbureauer natten til fredag dansk tid.

- Det er selvfølgelig meget bekymrende. Jeg er meget bekymret. Vi har modtaget stor sympati fra andre lande, der er klar til at hjælpe os, siger Morrison til tv-stationen Nine Networks uden at uddybe, hvilke lande der er tale om.

Torsdag kunne flere australske medier første gang berette, at en australsk studerende angiveligt er blevet anholdt i Nordkorea. Først fredag bekræfter den australske regering, at der er tale om 29-årige Alek Sigley.

Sigley studerer til dagligt i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, hvor han også arbejder som rejsearrangør. Han blev efterlyst af sine venner og sin hustru, efter at han i flere dage havde været umulig at få fat på.

Australierens japanske hustru, 26-årige Yuka Morinaga, fortæller til flere internationale medier, at hun normalt er i kontakt med sin mand hver dag via beskedtjenesten WhatsApp.

Men hun har ikke hørt fra ham siden mandag og er "meget bekymret", skriver nyhedsbureauet AP.

Sigley har tidligere skrevet positive blogindlæg om Nordkorea, men siden mandag har der været helt stille på hans sociale medier.

Premierminister Scott Morrison siger til Nine Networks, at myndighederne arbejder på at "komme til bunds i sagen og finde ud af, hvad der er sket".

Nordkorea har endnu ikke udtalt sig i sagen.

I 2017 døde den amerikanske studerende Otto Warmbier, efter at han han havde siddet indespærret i 17 måneder.

Warmbier blev anholdt i 2016 og fik en straf på 15 års hårdt arbejde for at have forsøgt at stjæle en propagandaplakat fra det hotel, han boede på.

Han vendte hjem til USA i koma, men døde kort efter. Det medførte, at USA indførte et forbud mod at rejse til Nordkorea for landets borgere.