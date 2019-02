Studerende i EU kræver optrappet klimaindsats

Titusindvis af studerende demonstrerede fredag i EU-lande mod manglende handling over for klimaforandringerne.

Titusindvis af studerende demonstrerede fredag i en række europæiske lande mod manglende handling over for klimaforandringerne.

I Storbritannien var mod 70.000 skoleelever og studerende gået på gaden for at protestere.

"Red vor Planet", stod der på transparenter, som var henvendt til den britiske regering under premierminister Theresa May.

Mange af demonstranterne var iført skoleuniformer og var blevet væk fra deres undervisning i håb om, at de ville bliver hørt af politikerne.

Elevorganisationen "Youth Strike 4 Climate Change" siger, at elever fra over 60 forskellige kommuner deltog i aktionerne i Storbritannien.

Lignende demonstrationer fandt sted i andre europæiske lande. I franske skoler var undervisningen aflyst, så eleverne kunne demonstrere og kræve en mere intens og effektiv over for klimaforandringerne.

I Tyskland var tusinder samlet uden for Forbundsdagen, og i Schweiz var tusinder samlet ved parlamentet i Bern. Også i Belgien og Holland var mange på gaden.

- Vi demonstrerer mod regeringens manglende handlekraft over for klimakrisen. Dette er vor sidste chance til at kæmpe for vor fremtid, siger det britiske studenter klimanetværk, Ukscn.

Lignende ungdomsdemonstrationer har fundet sted flere gange i Sverige. Også danske unge har tidligere været på gaden for at råbe politikerne op.

Bevægelsen er opstået, efter at den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg alene gennemførte en protestaktion ved Riksdagen i Stockholm.

Det inspirerede mange skoleelever i Sverige og i mange andre lande til at aktionere for flere og hurtigere indgreb.

Greta Thunberg skal næste torsdag tale ved et heldagsmøde om EU's fremtid i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

- Jeg ønsker ikke jeres håb. Jeg ønsker ikke, at I skal være forhåbningsfulde. Jeg ønsker, at I skal gå i panik, sagde Thunberg, da hun var inviteret til at tale på det store klimamøde COP24 i Polen i december.