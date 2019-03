Strømsvigt lukker skoler og forkorter arbejdsdage i Venezuela

Regeringen i Venezuela beslutter at forkorte arbejdsdage og lukke skoler, som følge af et nyt strømnedbrud.

Skoler holder lukket, og arbejdsdagene bliver forkortet i Venezuela. Det sker som resultat af endnu et omfattende strømnedbrud, der har ramt landet.

Beslutningen er truffet af Venezuelas regering, oplyser landets kommunikationsminister, Jorge Rodriguez, på venezuelansk stats-tv. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- For at opnå en sammenhæng i forsyningen af elektricitet har regeringen besluttet at fortsætte lukningen af skolerne og indføre en kortere arbejdsdag til klokken 14.00 i både den offentlige og private sektor, siger han.

Søndagens nedbrud følger en række af omfattende strømnedbrud, der har ramt det sydamerikanske land i løbet af marts.

Selv om dele af landet igen har fået strømmen igen søndag aften, anses problemet langt fra som løst.

Ifølge nyhedsbureauet AP er den manglende strøm begyndt at blive opfattet som normen i landet.

- Ingen kan holde til dette. Vi går næsten hele dagen uden elektricitet, siger den 56-årige husmor Karina Camacho til AP.

- Der har ikke været vand siden sidste mandag, man kan ikke bruge telefonerne, vi kan ikke spille kort eller sågar lave mad, siger hun.

Strømnedbruddene har ramt landet midt i en dyb politisk krise.

I januar udråbte oppositionsleder Juan Guaidó sig selv som midlertidig præsident i landet.

Han anklager ligesom store dele af Vesten Venezuelas socialistiske præsident, Nicolas Maduro, for at have vundet præsident valget i maj sidste år på udemokratisk vis.

Guaidó er blevet anerkendt som fungerende præsident af blandt andet USA og flere EU-lande. Det gælder også Danmark.

Kina og Rusland er derimod blandt de lande, der støtter den siddende præsident, Nicolás Maduro.

Maduros regering har tidligere kaldt de tilbagevendende strømnedbrud for "et angreb", der har til formål at svække Venezuelas regering.

Guaidó afviser omvendt, at der kan være tale om sabotage. Han mener derimod, at myndighederne i årevis har misligholdt elnettet i landet.