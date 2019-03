Stormflod koster 42 personer livet i Indonesien

Mindst 42 personer er omkommet i en stormflod i Papua-provinsen i Indonesien, og 21 personer er kommet alvorligt til skade.

Det oplyser Cory Simbolon fra et lokalt katastrofeberedskab søndag til nyhedsbureauet Reuters.

Stormfloden blev ifølge Cory Simbolon udløst af vedvarende og kraftig regn de foregående dage i området nær Jayapura, der er hovedbyen i Papua-provinsen.

Naturfænomener som jordskælv, tsunamier, oversvømmelser og jordskred koster næsten hvert år mange mennesker livet i Indonesien.

I slutningen af januar omkom mindst 68 personer på øen Sulawesi som følge af et uvejr.

I december blev over 400 dræbt af en tsunami, som var udløst af et vulkanudbrud på den vestlige del af øen Java. Og tre måneder tidligere omkom tusinder ved et jordskælv og en tsunami omkring byen Palu på Sulawesi.