Stormen Gordon udløser orkanvarsel på USA's golfkyst

Den tropiske storm ramte dele af Florida mandag og forventes tirsdag at tage til i styrke på sin tur mod vest.

Den tropiske storm Gordon ramte mandag dele af den amerikanske delstat Florida og forventes tirsdag at udvikle sig til en orkan, når den bevæger sig mod vest til den centrale del af golfkysten.

Særligt kystområder i delstaten Mississippi ventes at blive ramt hårdt sent tirsdag. Derfra vil orkanen bevæge sig ind i landet i løbet af onsdag.

Ifølge det amerikanske orkancenter lå Gordon cirka 530 kilometer fra Mississippi-flodens udmunding i Den Mexicanske Golf klokken 23 mandag aften lokal tid.

Et orkanvarsel er blevet udsendt for en stor del af Mississippis og Alabamas kystområde.

Det ventes, at der kan falde op mod 20 centimeter regn i nogle egne af golfstaterne i løbet af torsdag.

Det amerikanske orkancenter oplyser, at Gordon kan resultere i "livstruende" oversvømmelser på dele af golfkysten.

Vandstanden ventes således at stige med op til halvanden meter flere steder.

- De største vandstandsstigninger vil forekomme langs kysten omkring og øst for stedet, hvor stormen går i land, skriver USA's nationale orkancenter.

Guvernør i Louisiana John Edwards valgte mandag at erklære undtagelsestilstand for delstatens kystområde.

Det skete, selv om delstaten ligger umiddelbart uden for det område, der er omfattet af orkanvarslet.

- Denne storm har alle muligheder for at bevæge sig længere i vores retning, sagde John Edwards på et pressemøde mandag.