Storbritannien giver fængslet kvinde diplomatisk beskyttelse

En britisk-iransk kvindelig nødhjælpsarbejder, som har siddet fængslet i Iran siden 2016, vil blive tildelt diplomatisk beskyttelse af Storbritannien.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, sent torsdag aften.

- Jeg har i dag besluttet, at Storbritannien vil tage et ekstremt usædvanligt skridt og give diplomatisk beskyttelse, udtaler ministeren.

Hunt begrunder beslutningen med, at kvinden, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, er uskyldigt straffet og ikke modtager den medicinske behandling, hun har brug for. Hun skal blandt andet behandles for brystkræft og angstanfald.

Diplomatisk beskyttelse - også kaldet diplomatisk immunitet - giver nationer lov til at søge beskyttelse på vegne af deres statsborgere, hvis der er begrundet mistanke om, at de er blevet uretmæssigt behandlet af en anden nation. Det oplyser det britiske udenrigsministerium.

- Dette skridt er en formel anerkendelse fra den britiske regering af, at hendes behandling ikke stemmer overens med Irans forpligtelser under international lov, udtaler Jeremy Hunt videre.

- Vi har ikke været i stand til at sikre hende den medicinske behandling, som hun virkelig har brug for og er blevet lovet.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe var på vej til at forlade Iran med sin spæde datter efter at have besøgt sin familie, da hun i april 2016 blev tilbageholdt.

På det tidspunkt arbejdede hun som projektleder i nødhjælpsorganisationen Thomson Reuters Foundation.

Fem måneder senere blev hun i september 2016 idømt fem års fængsel ved en iransk domstol for at undergrave det iranske styre.

Både Zaghari-Ratcliffe selv, hendes arbejdsgiver Thomson Reuters Foundation og den britiske regering har afvist alle anklager mod hende og kæmpet for hendes frifindelse, men uden held.

Jeremy Hunt siger, at beslutningen om at tildele diplomatisk beskytte er "et vigtigt diplomatisk skridt", der signalerer, at Irans "fremfærd er helt forkert".

- Ingen regering bør bruge uskyldige mennesker som brikker for diplomatisk indflydelse, så jeg opfordrer Iran til at løslade denne uskyldige kvinde, så hun kan blive genforenet med sin familie, lyder det fra den britiske udenrigsminister.

Iran har natten til fredag endnu ikke kommenteret sagen.