Storbritannien forbereder sig på brexit uden EU-aftale

Storbritanniens brexitminister, Dominic Raab, rejser tirsdag til Bruxelles i et forsøg på at sætte fart under drøftelser med EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

Det oplyser den britiske premierminister Theresa Mays kontor, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det vil være på dagsordenen at få løst de få tilbageværende emner i forhold til, at Storbritannien forlader EU, samt at få sat tempoet op under diskussionerne om det fremtidige forhold, siger en talsmand for Mays kontor.

Det er dog ikke sikkert, at Storbritannien kommer i mål med en aftale om forholdet til EU. Derfor vil den britiske regeringen torsdag offentliggøre sin plan B.

Brexitminister Raab vil torsdag holde en tale, hvor han løfter sløret for, hvordan regeringen vil sikre stabilitet i landet i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Samtidig vil han offentliggøre en række retningslinjer, der skal hjælpe briterne og de britiske virksomheder med at forberede sig på brexit-scenariet uden en EU-aftale.

- Det er stadig mest sandsynligt, at vi lander en aftale. Men vi vil sikre os, at vi har gjort det klart, hvilke skridt folk, virksomheder og den offentlige sektor skal tage i det usandsynlige tilfælde, at vi ikke når frem til en aftale, siger Dominic Raab.

Storbritannien har i knap to år arbejdet på en plan i tilfælde af, at der ikke bliver landet en aftale med EU.

Parterne håber på at nå til enighed om en brexit-aftale ved et topmøde i oktober, men Theresa May kæmper fortsat med intern splittelse i sit parti.

Ligeledes har det vist sig at være en hård opgave at sikre, at parlamentet vil acceptere den endelige aftale.

Briternes skilsmisse med EU træder officielt i kraft til marts næste år.

Af frygt for uro har den britiske regering været tilbageholdende med at lægge sine planer frem for, hvad der vil ske, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale til marts.

Det har skabt stor frustration blandt briterne, at det er uklart, hvad et brexit vil betyde.