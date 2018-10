Storbritannien anklager Rusland for omfattende cyberangreb

Ifølge Storbritanniens udenrigsminister har russiske cyberangreb gjort skade for millioner af pund.

Storbritannien anklager Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, at stå bag adskillige store cyberangreb begået mod flere lande over flere år.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, natten til torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oplysninger fra det britiske center for cybersikkerhed peger på, at GRU er ansvarlige for angreb mod Det Internationale Antidopingagentur (Wada) i 2017 og mod Demokraternes Nationale Komité i Washington året forinden.

Derudover skal russiske hackere have skaffet sig adgang til en britisk tv-stations mailsystem og herfra have stjålet adskillige e-mails.

I 2016 skal russerne have hacket sig ind i Ukraines transportsystemer og samme år blandet sig i det amerikanske præsidentvalg. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Jeremy Hunt kalder russernes handlinger "uforsvarlige":

- GRU's handlinger er uforsvarlige og uovervejede. De forsøger at underminere og intervenere valg i andre lande, siger Hunt og tilføjer:

- Vores budskab er klart: Sammen med vores allierede vil vi afsløre og besvare GRU's forsøg på at underminere international stabilitet.

Storbritannien vurderer, at Rusland med angrebene har gjort skade for flere millioner britiske pund, siger Hunt.

- Denne opførsel demonstrerer et ønske om ikke at ville følge internationale love eller etablerede normer. Og de gør det med en idé om, at deres handlinger ikke får konsekvenser, lyder det fra den britiske udenrigsminister.

Tidligere på året anklagede Storbritannien spioner fra GRU for at stå bag et nervegiftangreb mod en tidligere russisk spion i byen Salisbury i marts.

Dengang blev Sergej Skripal og hans datter, Julia, fundet bevidstløse på en bænk i byen. Ifølge myndighederne var de angrebet med nervegiften Novichok, som var blevet smurt på deres dør.

Rusland afviser at stå bag giftangrebet. Landet har endnu ikke kommenteret de nye beskyldninger.