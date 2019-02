Stoltenberg vil redde atomaftale ved at inddrage flere lande

Natos generalsekretær tror på, at INF-traktaten kan overleve, hvis flere atommagter skriver under.

Selv om USA og siden Rusland har valgt at trække sig fra INF-traktaten, der siden 1987 har begrænset fremstillingen af atomare mellemdistanceraketter, så tror Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at den stadig står til at redde.

Det siger han i et interview med det tyske medie Funke Media, skriver nyhedsbureauet dpa.

Både USA og Rusland har beskyldt hinanden for at bryde med traktaten. Og særligt Rusland har gentagne gange problematiseret, at Kina, Indien, Pakistan og Iran har udviklet raketter med 500 til 5000 kilometers rækkevidde.

- Men det er ikke en undskyldning for at bryde traktaten, siger Jens Stoltenberg.

- Tværtimod bør det få os til at styrke traktaten og få flere partnere med.

Den tidligere norske statsminister, der har stået i spidsen for militæralliancen siden 2014, foreslår, at netop lande som Kina og Indien, der har veludbyggede atomarsenaler, underskriver INF-traktaten.

De øvrige Natolande vil fortsat arbejde inden for traktatens grænser, understreger Stoltenberg, og det betyder blandt andet et øget fokus på våbenkontrol.

INF-traktaten blev indgået som en af de sidste koldkrigsaftaler mellem USA og det daværende Sovjetunionen i 1987.

Det var den første aftale, som fjernede en hel våbenklasse fra supermagternes arsenaler.

Både atomare og konventionelle missiler samt krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer blev tilintetgjort.

Ruslands formelle udtræden af traktaten træder først i kraft om seks måneder.

- Vi opfordrer Rusland til endnu en gang at bruge tiden til at ændre mening, lyder det fra Stoltenberg.

Nato-generalsekretæren har selv tidligere kritiseret Rusland for at krænke INF-traktaten på baggrund af ekstensive efterretninger.

Det har Rusland dog på det kraftigste benægtet.