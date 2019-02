Stjerneinstruktør smidt ud af britisk filmshow efter anklager

Anklager om misbrug af mindreårige drenge får britisk filmakademi til at droppe manden bag Bohemian Rhapsody.

Instruktøren Bryan Singer får ikke mulighed for at gå hjem med en statuette, når det britiske filmakademi Bafta søndag uddeler priser. Anklager om misbrug af mindreårige drenge har fået akademiet til at suspendere ham.

Bryan Singer står bag den biografiske film om Queen-forsangeren Freddie Mercury, som han indtil onsdag var nomineret for.

- I lyset af nye og seriøse beskyldninger, har Bafta informeret Bryan Singer om, at hans nominering for "Bohemian Rhapsody" er blevet suspenderet, skriver folkene bag Bafta i en pressemeddelelse.

Beskyldninger om misbrug af mindreårige drenge er blevet fremsat i en artikel i det amerikanske magasin The Atlantic.

- Bafta anser den påståede opførsel som fuldstændig uacceptabel og er uforenelig med vores værdier. Det har ført til suspendering af Singers nominering, hedder det.

I forbindelse med indspilningen af "Bohemian Rhapsody" blev Bryan Singer fyret, tre uger før filmen var færdigindspillet. Det blev begrundet med "utroværdig opførsel på filmsettet".

Bryan Singer benægtede dengang anklagerne.

Bafta har noteret sig, at Singer benægter anklagerne. Suspensionen af hans nominering vil derfor være i kraft, så længe han ikke er blevet renset for beskyldningerne mod ham, lyder det fra det britiske filmakademi.

Hvorvidt anklagerne også vil få indflydelse på Bryan Singers deltagelse ved Oscar-showet senere på måneden, er endnu udvist. Her er "Bohemian Rhapsody" nomineret til fem Oscar-statuetter, herunder som "bedste film".

Oscar-showet afholdes 24. februar.