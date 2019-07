Den amerikanske musiker Stevie Wonder skal have en nyretransplantation til efteråret.

Det fortalte den 69-årige sanger under en koncert i Londons Hyde Park lørdag aften.

Han forklarede, at han har valgt at fortælle om det for at mane eventuelle rygter i jorden og berolige sine fans og forsikre dem om, at det nok skal gå fint.

- Jeg skal give yderligere tre koncerter, og så tager jeg en pause. Jeg skal opereres. Jeg skal have en nyretransplantation i slutningen af september i år, fortalte den levende legende fra scenen, efter han havde sunget "Superstition".

- Jeg kom her for at give jer min kærlighed og for at takke jer for jeres.

- I skal ikke høre nogen rygter om mig. Jeg har det godt, sagde han.

Ifølge Stevie Wonder er der fundet en donor.

Sangeren gav ikke yderligere oplysninger om sin nyresygdom.

Stevie Wonder var allerede som barn et ganske usædvanligt talent, og få har som ham påvirket populærmusikken det sidste halve århundrede.

Stevie Wonder mistede synet, kort efter han blev født.

Som niårig mestrede han instrumenter som harmonika, trommer og klaver, og han var bare 12 år, da det legendariske amerikanske pladeselskab Motown Records skrev kontrakt med ham.

Stevie Wonder har da også fået en lang stribe hits på samvittigheden som eksempelvis:

"Sir Duke", "Superstition", "Superwoman", "Lately", "As", "Isn't She Lovely", "I Wish", So What the Fuss" og "You Are The Sunshine Of My Life".

25 Grammy-priser er det blevet til.