Den britiske astrofysiker Stephen Hawking skal begraves ved siden af Isaac Newton og Charles Darwin i Westminster Abbey i London.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Stephen Hawking døde 14. marts. Han blev 76 år.

- Det er kun på sin plads, at Stephen Hawkings aske bliver begravet i Abbey ved siden af to så fremtrædende videnskabsmænd, udtaler præst John Hall på vegne af den storslåede kirke ifølge The Guardian.

Isaac Newton blev begravet i kirken i 1727 og Charles Darwin i 1882. Datoen for Stephen Hawkings begravelse er endnu ikke offentliggjort.

Astrofysikerens kernekompetence var i mange år universets mystiske sorte huller, og i sit seneste projekt satte han sig for at udforske liv i rummet.

Han arbejdede hårdt på at forene relativitetsteorien og kvantemekanikken - altså det største og det mindste i universet - i en samlet teori, som kaldes "teorien om alting".

- Med sit mod og vedholdenhed og sin genialitet og humor inspirerede han folk over hele verden.

- Han sagde engang: Det ville ikke være noget særligt univers, hvis det ikke var hjemsted for de mennesker, du elsker, udtalte Hawkings tre børn, Lucy, Robert og Tim, i en fælles erklæring efter nyheden om hans død.

Stephen Hawking fik diagnosen ALS som 21-årig. Den sjældne muskelsvindsygdom nedbryder centralnervesystemet og påvirker både muskler, vejrtrækning og evnen til at tale.

Dengang gav lægerne ham to år at leve i.

Sygdommen betød, at han måtte tilbringe størstedelen af sit liv i en kørestol. Da tilstanden blev forværret over årene, måtte han tale gennem en maskine og kommunikere via øjenbrynene.

Men selv om kroppen langsomt satte ud, fortsatte sindet med at være skarpt.

Westminster Abbey blev bygget omkring år 1050. Kirken tjener i dag som det traditionelle kronings- og begravelsessted for de engelske monarker.