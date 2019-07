Stemmen bag Disney-figuren Minnie Mouse Russi Taylor er død, 75 år.

Det oplyser administrerende direktør i Disney Bob Iger i en pressemeddelelse.

Gennem tre årtier lagde Taylor stemme til det kvindelige modstykke til Mickey Mouse i tv-serier, tegnefilm og i forlystelsesparker.

Derudover lagde hun stemme til Anders Ands tre nevøer, Rip, Rap og Rup, i den originale, amerikanske version af "Rip, Rap og Rup på eventyr", som i USA hedder "Ducktales".

- Minnie Mouse mistede sin stemme med Russi Taylors dødsfald. I over 30 år arbejdede Minnie og Russi sammen for at underholde millioner verden over.

- Et partnerskab, der gjorde Minnie til et internationalt ikon og Russi til en Disney-legende, der var elsket af fans, skriver Bob Iger i pressemeddelelsen.

Russi Taylor døde i sit hjem i Glendale i Californien fredag.

Stemmeskuespilleren var kuriøst nok gift med stemmen bag Mickey Mouse siden 1977, Wayne Allwine, indtil hans død i 2009.

- Jeg håber, at dem, der kommer efter os, er bekendt med historien og traditionen, og at de elsker karaktererne lige så meget, som vi gør, har Russi Taylor tidligere sagt om sin mand og sig selv, skriver Disney.

- Det er et privilegium og en ære at have kendt hende, og det trøster, at vi ved, at hendes arbejde vil blive ved med at underholde og inspirere i fremtiden, siger Bob Iger.

Russi Taylor vandt rollen som Minnie Mouses stemme til en audition i 1986 blandt 200 konkurrenter. Hun nåede at spille med i film som "Who Framed Roger Rabitt" (1988) og "Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers" (2004).

- På en måde gør Minnie mig bedre, end jeg var før, for der er en masse at skulle leve op til, har Russi Taylor tidligere sagt ifølge Disney.