Stefan Löfven er klar til at lede en ny koalitionsregering

Den svenske statsminister, Stefan Löfven (S), åbner igen for en koalitionsregering, hvis ingen af blokkene får flertal ved valget til Riksdagen på søndag.

I en kronik i Dagens Nyheter skriver han, at "alternativet er at give magten til Sverigedemokraterna (SD), et racistisk parti med nazistiske rødder."

Mandag aften gentog han budskabet under en udspørgning af svenske partiledere på TV4 seks dage før valget.

- Jeg har længe talt om, at jeg synes, at blokpolitikken hæmmer Sveriges udvikling, sagde han.

Socialdemokraten Stefan Löfven leder en rødgrøn koalition sammen med det lille parti Miljöpartiet (MP).

Han påpeger, at hans regering har formået at lave mange aftaler hen over midten om blandt andet energipolitik, forsvar og klima.

Statsministeren mener, at dette viser, at partierne i Riksdagen er klar til at samarbejde bredt.

Det er ikke første gang, at Löfven bejler til højre for støtte. Tidligere har han åbnet for et samarbejde med Centerpartiet (C) og Liberalerna (L).

Den borgerlige alliance, der består af Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna (KD) og Moderaterna (M), har dog imidlertid gjort det klart, at den ikke vil støtte en rødgrøn regering.

Det gentog den borgerlige statsministerkandidat, leder af Moderaterna Ulf Kristersson, på TV4 mandag aften.

Her blev han spurgt, om han kan støtte Löfven som statsminister, hvis de rødgrønne bliver større end den borgerlige alliance.

- Absolut ikke. Alliancen er Sveriges absolut bedste regeringsalternativ, svarede han.

- Vi er væsentligt større end Socialdemokraterna, som virker til at ville regere på egen hånd - eller i hvert fald betale enhver pris for selv at få statsministerposten, lød det videre fra Ulf Kristersson.

Lederen af Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, er enig i denne linje og siger, at Socialdemokraterna skal betragtes som et ensomt regeringsalternativ.

Det svenske socialdemokrati var i årtier et af Europas største, men et gennemsnit af meningsmålingerne op til valget 9. september viser, at kun godt 24 procent vil stemme på partiet.