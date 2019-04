Statsmedie: Nordkorea har prøveaffyret et nyt våben

Nordkorea har testet et nyt våben, for første gang siden et topmøde med USA's præsident endte uden en aftale.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har onsdag overværet en prøveaffyring af et nyt våben.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie, KCNA, natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skal være tale om en "ny type taktisk, fjernstyret våben", skriver KCNA.

Det er den første prøveaffyring af et våben i Nordkorea, siden et topmøde mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump, sluttede i februar uden en aftale.

Mødet i Hanoi var det andet mellem de to ledere. Trump har forsøgt at overtale den nordkoreanske leder til at opgive landets atomprogram.

Prøveaffyringen kan ifølge nyhedsbureauet AP ses som et tegn på Nordkoreas utilfredshed med det dødvande, som forhandlingerne med USA om en atomafrustning befinder sig i.

Det beskrives ikke nærmere, hvilken type våben der onsdag er blevet prøveaffyret. Det er dermed uvist, hvorvidt der er tale om et missil eller en anden type våben.

Ifølge Reuters betyder beskrivelsen "taktisk", at der er tale om et våben med kort rækkevidde. Der er dermed ikke tale om et ballistisk missil med lang rækkevidde, som er blevet anset som en trussel mod USA.

Våbnet har dog et "stærkt sprænghoved", skriver KCNA.

- Gennemførslen af udviklingen af våbensystemet er en begivenhed af stor betydning for at styrke vores kampevner, siger Kim Jong-un til statsmediet.

I november sidste år overværede Kim Jong-un ligeledes prøveaffyringen af et uidentificeret "taktisk våben", som skulle beskytte Nordkorea.

Ifølge eksperter var det en del af Nordkoreas bestræbelser på at forandre landets konventionelle militær bestående af 1,3 millioner soldater.

I stedet vil Nordkorea satse mere på udviklingen af højteknologiske våben. Det skriver Reuters.

I april sidste år sagde Kim Jong-un, at han ville stoppe prøveaffyringer af ballistiske missiler og atomvåben. Det skyldtes, at de nordkoreanske atomvåbens styrke var blevet "dokumenteret".

Tidligere onsdag viste satellitfotos aktivitet ved Nordkoreas største atomanlæg, som kan have at gøre med bearbejdelse af radioaktivt materiale.

Det meddelte den amerikanske tænketank Center for Strategic and International Studies, som har nærstuderet billederne.