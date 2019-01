Statsadvokat søger ofre efter overgrebsanklager mod R. Kelly

Statsadvokaten i Chicago opfordrer ofre og vidner til at melde sig til politiet, efter at der i en dokumentar er fremsat overgrebsanklager mod rapperen R. Kelly.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dokumentaren "Surviving R. Kelly" blev sendt i starten af januar.

Den handler om verdensstjernens liv og anklager om, at han skal have misbrugt flere unge kvinder seksuelt. I dokumentaren fortæller flere angivelige ofre, at de har været udsat for overgreb af R. Kelly. Rapperen benægter dog alle anklager.

Ifølge statsadvokat Kim Foxx har advokatkontoret modtaget flere telefoniske henvendelser om anklagerne i dokumentaren. Men en egentlig efterforskning kræver ofre og vidner, siger Foxx.

Netmediet TMZ skriver, at myndighederne i Georgia har indledt en efterforskning mod rapperen som følge af dokumentaren.

R'N'B-stjernens advokat, Steve Greensberg, kalder dokumentaren falsk.

Den 3. januar henvendte en af de medvirkende i dokumentaren sig til politiet i Stockbridge i Georgia.

Ifølge en politirapport fortalte den medvirkende, Timothy Savage, at R. Kellys manager, Don Russel, havde skrevet til ham, at det var bedst for ham og hans familie, hvis dokumentaren ikke blev vist.

Savage og hans hustru medvirker i "Surviving R. Kelly".