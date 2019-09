Stævning skal tvinge Trump til at udlevere skattepapirer

Distriktsanklager i New York har via en stævning bedt om Trumps selvangivelser fra de sidste otte år.

USA's præsident, Donald Trump, mødes endnu en gang med krav om indsigt i hans skattepapirer.

Sent mandag aften dansk tid kunne en række amerikanske medier herunder The New York Times og nyhedsbureauet AP således afsløre, at distriktsanklager i New York Cyrus Vance via en stævning har bedt om præsidentens selvangivelser fra de sidste otte år.

Det sker i forbindelse med distriktsanklagerens undersøgelse af mulige ulovlige pengeoverførsler fra Trump til pornostjernen Stormy Daniels, som han angiveligt skulle have haft en affære med.

Stævningen er stilet revisionsvirksomheden Mazars USA, der håndterer præsidentens finanser.

I en udtalelse oplyser Mazars, at virksomheden "fuldt og helt vil leve op til vores juridiske forpligtelser".

Trump har lige siden valgkampen op til præsidentvalget i 2016 nægtet at udlevere sine selvangivelser.

Det har fået Demokraterne til at rejse flere og flere spørgsmål om, hvad der gemmer sig i den mangeårige forretningsmands skattepapirer.