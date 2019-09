Sri Lankas præsident beordrer nye undersøgelser af påskeangreb

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, har udnævnt en kommission til at gennemføre nye undersøgelser af de koordinerede bombeangreb påskedag, der slog 268 mennesker ihjel.

Det oplyser den srilankanske regering søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Islamiske ekstremistiske grupper menes at stå bag selvmordsbomben den 21. april, der ramte tre kirker og tre luksushoteller i Sri Lanka.

Den nye kommission, ledet af en dommer for anklagemyndigheden, begynder sit arbejde midt i beskyldninger fra den katolske kirke i Sri Lanka.

Ifølge ærkebiskop Malcolm Ranjith har undersøgelserne, der er blevet gennemført indtil videre, været utilstrækkelige.

Sri Lankas præsident har givet kommissionen til opgave at undersøge de grupper, der er ansvarlige for de koordinerede angreb.

De vil også undersøge, hvorvidt embedsmænd begik fejl ved ikke at reagere på sikkerhedsadvarsler forud for angrebet, lyder det fra en talsmand for præsidentens kontor.

Kommissionen har fået en periode på seks måneder til at gennemføre undersøgelserne og rapportere tilbage til præsidenten.

En af beskyldningerne mod politiet og sikkerhedsstyrkerne er, at de undlod at handle på baggrund af udenlandske rapporter om, at islamistgrupper havde planlagt at udføre angreb på kirker.

Regeringen har tidligere hævdet, at advarslerne ikke indeholdt specifikke oplysninger om bombeangrebet.

Gerningsmændene bag bombeangrebene var ifølge myndighederne medlemmer af den jihadistiske gruppe National Thowheeth Jama'at, der har erklæret loyalitet til Islamisk Stat i Syrien.

Forud for bombeangrebene havde lederen af gruppen, Zahran Hashim, lavet en video sammen med sine medsammensvorne, hvor de svor troskab til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Angrebene i Sri Lanka ramte tre kirker, tre luksushoteller og yderligere to mål med selvmordsbomber. Blandt de dræbte var tre danske børn.