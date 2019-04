Sri Lanka: Bomber gengæld for Christchurch

Sri Lankas premierminister, Ranil Wickremasinghe, besøger en af de ramte kirker, St. Anthony's i Colombo. Sri Lankas viceforsvarsminister siger, at efterforskning viser, at angreb var "gengæld" for angreb i Christchurch. Sri Lankas regering sagde tirsdag, at den foreløbige efterforskning af bombeanslagene viser, at det, der skete i Sri Lanka søndag, var gengæld for angreb mod muslimer i Christchurch.