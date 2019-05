Spaniens tidligere konge trækker sig fra offentligheden

Spaniens tidligere konge Juan Carlos trækker sig fra offentligheden.

Det meddeler han i et åbent brev til sin søn, kong Felipe VI. Brevet er offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

Fra og med 2. juni vil Juan Carlos ikke længere være en del af kongehusets pligter. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg mener, at tiden er kommet til at skrive et nyt kapitel i mit liv og endeligt trække mig tilbage for offentligheden, skriver Juan Carlos.

Meldingen kommer, fem år efter at Juan Carlos abdicerede fra den spanske trone. Den dengang 76-årige konge overraskede alle, da han meddelte sin afgang efter 39 år på den spanske trone på grund af dårligt helbred.

Indtil da var den spanske lovgivning ikke skruet sammen til at håndtere, at kongen abdicerer. Det kunne dog lade sig gøre, efter at det spanske senat med overvældende flertal vedtog en ny lov.

Loven banede vej for, at Juan Carlos' søn, Felipe, kunne overtage tronen.

Juan Carlos kom til magten efter diktator Francisco Francos død i 1975.

Han straks gik til kamp for at omdanne det autoritære sydeuropæiske land til et moderne demokrati. Men der skulle et afværget statskup til i 1981, før han for alvor vandt folkets respekt.

Anført af en oberstløjtnant brød kupmagere og betjente fra politienheden Guardia Civil ind i parlamentet for at genindføre Franco-tilstande.

Da nyheden nåede kongen, gik han i en tv-transmitteret tale ud og opfordrede oprørerne til at nedlægge våbnene og respektere landets grundlov. Det virkede.

Juan Carlos har dog været upopulær, siden han til befolkningens store forargelse tog på en overdådig elefantjagt i Botswana i 2012.

På det tidspunkt var Spanien i stærk recession og på konkursens rand kæmpede med en brutal arbejdsløshed.

Også kong Felipes yngste søster, prinsesse Cristina, har trukket negative overskrifter efter at være indblandet i en korruptionssag.