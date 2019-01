Solberg om Maren Uelands bisættelse: Det er en sorgens dag

Den 28-årige norske kvinde Maren Ueland blev fundet dræbt i Marokko kort før jul sammen med sin 24-årige danske veninde Louisa Vesterager Jespersen. Mandag bisættes nordmanden fra en kirke i Time i regionen Jæren i det sydlige Norge.

Den norske statsminister, Erna Solberg, siger til avisen VG forud for bisættelsen, at hun føler med Maren Uelands familie.

- Vi føler med familien og hele lokalsamfundet. Det drejer sig om en meningsløs handling. Det er sådan, terror rammer, og den rammer uskyldige.

- Jeg håber, at marokkanske myndigheder og norsk politi sørger for, at de ansvarlige bliver retsforfulgt, siger Erna Solberg til VG.

Hun står fast på, at terror ikke er noget, der kan bekæmpes på egen hånd.

- Løsningerne for at bekæmpe terror findes ikke bare i ét land, det må vi gøre internationalt. Men mandag er det en sorgens dag og tid til eftertanke. Mine varmeste tanker går til familien, siger hun.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil både norske og marokkanske myndigheder være til stede ved bisættelsen, der finder sted mandag eftermiddag klokken et.

Sangeren fra det norske band Vamp, Jan Ingvar Toft, skal synge under bisættelsen, mens islandske Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under en efterfølgende mindehøjtidelighed.

Familien Uelands bistandsadvokat har oplyst til Jærbladet, at familien ønsker en åben bisættelse, og at alle er velkomne i kirken.

Det norske medie NRK har tidligere været i kontakt med Maren Uelands mor. Hun beskriver datteren som varm, engageret og glad for friluftslivet.

- Hun var så utrolig god. Hendes første prioritet var sikkerhed. Pigerne havde taget alle forholdsregler, før de begav sig ud på denne tur, har Irene Ueland tidligere sagt til NRK.

28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland og Louise Vestager Jespersen var på vandretur i Marokko sammen, da de blev dræbt.

De to studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Marokkansk politi efterforsker dobbeltdrabet som terror. Adskillige personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabene.

Lørdag den 12. januar blev Louisa Vesterager Jespersen bisat fra Fonnesbæk Kirke i Ikast.