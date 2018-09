To sønner til den hårdt sårede brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro overtager styringen af valgkampen, mens deres far kommer sig efter et alvorligt knivangreb.

Flavio og Eduardo Bolsonaro siger efter et besøg på hospitalet lørdag, at den 63-årige stærkt højreorienterede politiker gør fremskridt. Dog er det usandsynligt, at han når at komme tilbage og deltage mere i valgkampen inden valgets første runde 7. oktober.

- Men det kan vi, siger Flavio Bolsonaro til journalister ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jair Bolsonaro er indlagt på intensivafdelingen på Albert Einstein Israelite Hospital i São Paulo, efter han torsdag blev stukket med en kniv i maven. Ved overfaldet mistede den brasilianske præsidentkandidat meget blod.

Bolsonaro var i gang med at føre valgkamp i byen Juiz de Fora i den sydøstlige del af landet, da han pludselig skreg af smerte.

Optagelser fra den nationale tv-station Globo TV viste, at Jair Bolsonaro, en tidligere kaptajn i hæren, red på skuldrene af politiske støtter, da han blev stukket med en kniv i maven og fik svære indre skader.

Valget 7. oktober ser ud til at blive det mest uforudsigelige i Brasiliens historie, skriver nyhedsbureauet AP.

Efter knivoverfaldet på Bolsonaro kastede mange sig ud i en diskussion på de sociale medier. Nemlig hvorvidt angrebet støtter Bolsonaros antagelse, at Brasilien er et land på vej ud over afgrunden. Eller om han selv med sin skarpe retorik fremprovokerede angrebet.

Bolsonaro er kendt for at tale nedsættende om kvinder, sorte og homoseksuelle. Han er tidligere idømt bøder for at tale nedsættende om disse grupper.

Politiet har anholdt en 40-årig venstreorienteret aktivist for angrebet på Bolsonaro. Han menes at være mentalt forstyrret.

Han har forklaret, at han "var sendt på en mission af Gud".

Den egentlige favorit ved næste måneds præsidentvalg, den tidligere venstreorienterede præsident Luis Inacio Lula da Silva, kan ikke stille op ved valget. Han afsoner en længere fængselsstraf for korruption.

Jair Bolsonaro står til at blive en af de store stemmeslugere ved valget. Nylige meningsmålinger har vist, at han har opbakning fra 19 procent af vælgerne.