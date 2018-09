Søgemaskinen som forandrede verden fylder 20 år

Google skabte et historiske gennembrud, da søgemaskinen i 1998 åbnede internettet for brugerne, mener lektor.

I to årtier har mennesker fra store dele af verden stillet spørgsmål og fundet svar på Googles søgemaskine, som torsdag fylder 20 år.

Måden, vi har søgt efter viden på, har forandret sig gennem årene. Og i dag bruger vi i højere grad søgemaskinen til at finde inspiration, fortæller Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark.

- Vi bliver mere nysgerrige og spørger eksempelvis, hvad vi skal ønske os i julegave, eller hvad vi skal give vores kæreste. På den måde søger danskerne ikke kun specifik viden, men også mere åbent efter idéer.

Her i landet bruger vi også Google til at finde de bedste og billigste løsninger, når vi eksempelvis skal købe alt fra en tandbørste til flyrejser eller et hotelophold, fortæller kommunikationschefen.

- Danskerne søger i stigende grad efter ord som "åben", "nu" og "fly i aften" Det tyder på, at vi ønsker svar på den situation, vi står i her og nu. Det er en af de tendenser, vi har set de seneste par år.

- Derudover tror jeg, at vi i stigende grad kommer til at søge via stemmen, og det er allerede kæmpestort i USA. I Danmark er vi der ikke helt endnu, fordi teknologien kun er i sin spæde start, siger han.

Før Googles søgemaskine blev lanceret, var internettet i høj grad blot en masse statiske sider, som var vanskelige at finde rundt i. Det fortæller Thore Husfeldt, der er lektor ved IT-Universitetet og forsker i algoritmer.

- Google har bidraget til at åbne internettet for den almindelige bruger, hvor man pludselig kunne navigere i og finde relevant information.

- Dét er et stort civilisationshistorisk gennembrud, siger han.

I årene omkring årtusindskiftet var søgemaskinen stadig objektiv, da alle fik de samme svar, uanset hvem der spurgte. Men senere blev information mere subjektiv, da vi fik svar ud fra, hvem og hvor vi var i verden.

- I dag er søgemaskinen gået et yderligere skridt, hvor internettet er blevet socialt. Når vi i dag navigerer i internettet, så følger vi signaler fra vores venner og sociale netværk, siger Thore Husfeldt.

I de kommende år vil vi se automatiske strømme af information, som vil forsøge at friste os til at opsøge viden, vi slet ikke leder efter, fortæller lektoren.

- Søgemaskiner kommer nok til at bruge os mere, end vi bruger dem. Det bliver dem, som stiller information til rådighed for os, uden at vi egentlig bad om den, fordi søgemaskinen vil fastholde vores opmærksomhed.