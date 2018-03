Sloveniens premierminister går af efter domstolsbeslutning

Miro Cerar træder tilbage, efter at højesteret har annulleret resultatet af en afstemning om et togprojekt.

Sloveniens premierminister, Miro Cerar, træder tilbage.

Det sker, efter at højesteret i landet har annulleret resultatet af en folkeafstemning om et stort togprojekt.

Det fortalte Cerar på et pressemøde onsdag.

- Fortidens kræfter tillader os ikke at arbejde for fremtidige generationer, sagde han.

- Jeg tilbyder min opsigelse.

Tidligere onsdag omstødte højesteret resultatet af en folkeafstemning fra september 2017. Afstemningen banede vej for et stort regeringsprojekt, der skulle opgradere transportforbindelser til havnen i Koper, der ligger på adriaterhavskysten.

Folkeafstemningen resulterede således i opførelsen af en ny jernbanelinje til Koper, der er Sloveniens eneste store handelshavn.

Men højesteret fandt, at regeringen ikke havde handlet upartisk, da den brugte offentlige midler til at føre kampagne for ja-siden.

Afgørelsen kommer midt i en bølge af strejker i den offentlige sektor, hvor mange er utilfredse med lønningerne. Samtidig falder den blot få måneder før parlamentsvalget i Slovenien i juni.

Miro Cerar siger, at afgørelsen var "den dråbe vand, der fik bægeret til at flyde over".

Cerar, som har siddet på premierministerposten siden 2014, siger også, at det nu er op til præsident Borut Pahor at beslutte, om parlamentsvalget skal fremrykkes. Cerars embedsperiode ville uanset løbe ud ved næste valg.

Den 54-årige centrum-venstrepolitikers parti, Miro Cerar-Partiet, vandt i juli 2014 parlamentsvalget i Slovenien. Det skete, selv om partiet da kun havde seks uger på bagen.

Juraprofessorens popularitet blev blandt andet begrundet med vælgernes lede over det etablerede politiske system.