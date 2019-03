Skudoffers fætter har svært ved at sørge før lig udleveres

Hvad der skulle være en fredelig fredagsbøn i byen Christchurch i New Zealand, blev forvandlet til et sandt mareridt for de hundreder af muslimer, som var mødt op til bøn fredag eftermiddag lokal tid.

I moskéerne Masjid al Noor og Linwood Ave i den centrale del af byen slap en bevæbnet gerningsmand ind og likviderede 50 personer med skud.

Inden for islam er der tradition for at rengøre og begrave ligene så hurtigt som muligt efter døden er indtruffet. Helst inden for 24 timer.

Men i sagerne om de blodige moskénedskydninger fredag pågår der fortsat efterforskning, og derfor kan familierne endnu ikke få udleveret deres kære.

- Vi bliver nødt til at være fuldstændig sikre på dødsårsagen og bekræfte deres identiteter, før det kan ske, siger politikommissær Mike Bush.

- Men vi er også klar over de kulturelle og religiøse behov, så vi gør det så hurtigt og hensynsfuldt som muligt, siger han.

Politiet samarbejder med patologer og retsmedicinere, så de afdøde kan begraves så hurtigt som muligt.

I mellemtiden er en foreløbig liste over ofrene blevet udleveret til familierne, som venter på nyt.

Blandt de døde er 35-årige Junaid Mortara.

Javed Dadabhai fløj til Christchurch fra Auckland, så snart han fik nyheden om sin fætters død.

- Familien forstår, at det er et gerningssted. Der kommer til at blive rejst en straffesag mod personen, der har gjort det her, så de (myndighederne, red.) bliver nødt til at være ganske grundige, siger han.

Alligevel er det en svær situation, synes han, fordi sørgeperioden og sorgbearbejdningen ikke kommer ordentligt i gang, før hans fætter er blevet begravet.

50 personer er indtil videre bekræftet døde efter angrebene. Derudover modtager 34 skudofre behandling på Christchurch Hospital, heraf er 12 personer endnu i kritisk tilstand.

Der er blevet oprettet et center over for hospitalet, hvor ofre, pårørende og venner kan modtage støtte. En af de ting, der tilbydes hjælp med, er muslimske begravelser.

56-årige Abdul Hakim er fløjet til byen for at hjælpe med netop det.

- Så snart folk dør, bliver vi hurtigst muligt nødt til at begrave dem. Vi er her alle for at hjælpe med at vaske kroppene og komme dem i gravene, siger han.

På et pressemøde søndag eftermiddag lokal tid fortæller New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at ligene vil blive udleveret fra i aften lokal tid.

Hun forventer, at alle lig onsdag vil være udleveret til familierne, som så kan begrave deres kære.