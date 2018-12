Skotlands største bank søger om tysk banklicens før brexit

Royal Bank of Scotland (RBS), den største bank i Skotland og ligeledes én af de fire største banker i Storbritannien, har søgt om tysk banklicens.

Det skriver det britiske erhvervsmedie Financial Times.

Beslutningen hviler på bankens grundlæggende bekymring for, hvad et britisk exit fra EU uden en potentiel skilsmisseaftale vil betyde for det finansielle marked i Storbritannien.

Ifølge Financial Times har banken søgt om tilladelse til at oprette en såkaldt "payments hub", der sikrer banken adgang til de tyske finansmarkeder via Tysklands centralbank, Deutsche Bundesbank.

RBS' topchef, Ross McEwan, har tidligere advaret britiske politikere om, at man er i færd med at "gå i søvne" mod en hård brexit, der kan have ødelæggende konsekvenser for britisk økonomi.

Det britiske parlament har stadig ikke vedtaget den kompromisaftale, som premierminister Theresa Mays regering og EU forhandlede på plads i november.

Aftalen omfatter blandt andet fremtiden for de fælleseuropæiske finansmarkeder, som britiske banker og virksomheder er dybt involveret i.

Der er dog stor politisk modstand mod aftalen fra flere sider i Storbritannien, og det er fortsat usikkert, hvorvidt man kan nå til enighed.

Storbritannien skal efter planen forlade EU 29. marts næste år.